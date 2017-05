Brugse dj's staan deze zomer op Tomorrowland

Eind juli davert Boom, de Antwerpse gemeente die wereldwijde bekendheid geniet, opnieuw twee weekends op de beats van Tomorrowland. Deze hoogmis van de dance kleurt op vrijdag 21 juli een klein beetje (meer) Brugs, want op die dag mag Steve Rush, het alter ego van Steven Desmet, op de Winterclubbing Stage draaien. Het is voor het tweede jaar op rij dat de Sint-Michielsnaar er op één van de podia staat. Een week later, op vrijdag 28 juli, zal ook Team DAMP, bekend van tal van feestjes binnen en buiten Brugge, er loos gaan. Het dj-collectiefje van Hannes De Waepenaere, Michiel Vanden Abeele en Wannes Loosveldt staat op de Ultra Modern Stage geprogrammeerd.

(SVV)