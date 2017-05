Brugse Dj Grazzhoppa zoekt figuranten voor nieuwe videoclip in Gent

Dj Grazzhoppa is wellicht 's lands beste undergroundhiphop-dj. De 44-jarige Grazgroeide als Wim Verbrugghe op in Brugge, maar woont al sinds het begin van de jaren '90 in Gent. Daar bouwde hij een (inter)nationale carrière uit als dj. Onlangs nog werkte hij, samen met Slongs Dievanongs, mee aan 'Bonestaakdans', een nummer op de jongste cd 'Allermooist op aard' van Raymond van het Groenewoud.

Grazzhoppa heeft ook een eigen album klaar dat hij samen met zijn Amerikaanse vrouw Mo(nique Harcum) opnam. Voor de eerste single 'Defiant' uit de gelijknamige plaat zijn ze nog op zoek naar figuranten. "Alle leeftijden, rassen, religies en geslachten zijn welkom om te figureren", vertelt Grazzhoppa.

Afspraak op zaterdag 3 juni om 15 uur aan de ingang van de kerk op de Korenmarkt in Gent.

(svv)