Brugse 'De Nieuwe Lichting 2017'-kandidaat BRGT scoort YouTube-hit

In nauwelijks negen dagen haalde Bregt Vanneuville alias BRGT 9.000 views op YouTube met 'Been you', een nummer dat hij voor zijn vriendin schreef, maar dat gezongen wordt door Lisa Van Loo. Net als vorig jaar is de jeugdige Bruggeling geselecteerd voor 'De Nieuwe Lichting' van Studio Brussel.