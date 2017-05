'Brugs is oltied schoane', nu ook de cd

In Brouwerij De Halve Maan in Brugge werd gisterenavond de cd 'Brugs is oltied schoane' voorgesteld. Het schijfje biedt het beste van de live opname van de gelijknamige revueshow die vorig jaar op 9 oktober Theater De Biekorf tweemaal liet vollopen.