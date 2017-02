Bruggeling Xavier Taveirne gaat De Zevende Dag presenteren

De Bruggeling begon zijn carrière in de media als nieuwslezer bij Radio 2 West-Vlaanderen, om, na een kleine passage bij FM Brussel, in 2012 'De Ochtend' te gaan presenteren op Radio 1. Een nieuwsprogramma dat eigenlijk al dicht aansluit bij wat hem straks te wachten staat als interviewer en presentator van De Zevende Dag. Ook 'De wereld vandaag', dat hij vanaf 2015 presenteerde op Radio 1, lag in hetzelfde verlengde. Daar nam hij met spijt in het hart afscheid op 6 januari, nu is dus ook duidelijk waarom.

