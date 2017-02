"Brugge twaalfde goedkoopste stad om Valentijn te vieren"

Om beter zicht te hebben op de prijsverschillen voor het vieren en uiten van romantiek, liet de Duitse online bloemist Bloomy Days een onderzoek uitvoeren naar de zogenaamde Valentine's Day Price Index 2017. Daaruit blijkt dat de locatie een grote impact heeft op de kost van romantiek. Waar een setje Valentijnscadeaus en -activiteiten in Praag op net iets meer dan 430 euro komt, betaal je in Los Angeles al snel het drievoudige. Sterker nog, volgens Bloomy Days, kan je voor de prijs voor eenzelfde pakket in LA heen en terug vliegen naar Praag én daar een romantische dag spenderen.

Rozen, spa, Michelin, cinema én hotel

Het Valentijnspakket werd samengesteld met de meest populaire activiteiten en geschenken: een dozijn rode rozen, een dagje welness, een etentje met wijnen in een restaurant met één Michelinster, bioscooptickets mét snacks en een nacht in een luxueus hotel. De West-Vlaamse hoofdstad Brugge doet het met 601,60 euro voor dit alles vrij behoorlijk. Met een twaalfde plek vallen de Bruggelingen net buiten de top tien. Brussel scoort zelfs nog beter. Voor 'slechts' 574,90 euro ben je er vanaf, goed voor een achtste plaats in de lijst. Opvallend: het geroemde Venetië scoort veel minder goed en eindigt met 1.012 euro op de voorlaatste plaats.

De tien goedkoopste Valentijnssteden:

1. Praag (Tsjechië), 430,84 euro

2. Cork (Ierland), 456,82 euro

3. Madrid (Spanje), 498.15 euro

4. Belfast (Verenigd Koninkrijk), 531.24 euro

5. Cardiff (Verenigd Koninkrijk), 534.99 euro

6. Berlijn (Duitsland), 551.44 euro

7. Wenen (Oostenrijk), 553.65 euro

8. Brussel (België), 574.90 euro

9. Lissabon (Portugal), 575.40 euro

10. Vancouver (Canada), 576.81 euro

"Kleine luxe of een leuke attentie hoeft niet per se duur te zijn", stelt Lucas Bast, CMO van Bloomy Days. "Deze studie is vooral interessant voor zij die een laat Valentijnsuitje zoeken of zich afvragen waar de beste deal voor een romantisch gebaar te vinden valt."

(OV)