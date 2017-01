Brugge krijgt er in maart een nieuw stadsfestival bij

Hiervoor werken de diverse culturele actoren nauwgezet samen : Cultuurcentrum Brugge, Brugge Plus, Cactus Muziekcentrum, MAfestival, Kaap/De Werf, Het Entrepot en het Concertgebouw. Muziekleveranciers Anima Eterna Brugge, Het Kamerorkest Brugge en het Symfonieorkest Vlaanderen willen Brugge presenteren zoals nooit eerder. Met straten, winkels en huizen vol muziek, als originele concertlocaties. Met oude muziek op nieuwe luisterplekken en nieuwe creaties op historische hotspots.

Burgemeester Renaat Landuyt wil met dit nieuwe stadsfestival net als met de Triënnale Brugge en het nieuw literatuurfestival BRUtaal de kaart van de hedendaagse kunst trekken en Brugge als muziekstad in de verf zetten. Er zijn enkele opmerkelijke concerten. Zo pakt Anima Eterna Brugge de grootste hits van Gershwin aan. Er is het humanitair project Music Fund, het ensemble Refugees for Refugees. Jonge muzikanten als Hendrik Lazure, Korneel Bernolet en Matthias Coppens creëren nieuw werk. Meer info op www.bmajor.be.

(SVK)