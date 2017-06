Bonte bende creatievelingen zorgt voor werfspeeltuin

Sinksen Oasis is elk jaar een van de meest opgemerkte organisaties op Sinksen. Ook dit jaar strijkt een bonte bende creatievelingen drie dagen lang neer in het Begijnhofpark. Ruben Benoit van Bolwerk weet tal van redenen waarom het plein een bezoekje waard is. "Het Begijnhofpark is de gezelligste, groene oase in de stad."