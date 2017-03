Blankenberge verruilt Beaufort voor West-Vlaamse kunstenaar Nick Ervinck

Blankenberge besliste recent niet deel te nemen aan Beaufort 2018 en start dus deze zomer al met een eigen alternatief, dat de cryptische naam GNI-RI jul2017 meekreeg. Van 1 juli tot 24 september zal de 36-jarige Nick Ervinck Blankenberge inpalmen.

De kunstenaar, die opgroeide in Kortemark en nu zijn atelier heeft in Lichtervelde, stelde onder meer al tentoon op Moca Shanghai, op de Biënnale van Oklahoma en in het SMAK Gent. Hij laat zich inspireren door klassieke beeldhouwkunst en zet die om in een puur hedendaagse context. Hij maakt sculpturen in polyester en 3D-print, digitale prints en installaties.

Kunstenaar met internationale faam

"Dat een kunstenaar met internationale faam Blankenberge kiest voor zijn zomerexpo bevestigt dat Blankenberge terug op de kaart staat als topbestemming aan de Belgische kust. Door deze prestigieuze expo in de gerenoveerde binnenstad te integreren, benadrukken we het kwaliteitsvolle karakter van onze badstad", aldus cultuurschepen Philip Konings (Open VLD).

Blankenberge hoopt niet enkel kunst aan het brede publiek te presenteren maar wil ook extra bezoekers en toeristen naar de badstad lokken. De expositie vervangt het beeldenproject Zomersculpturen, dat de voorbije veertien jaren georganiseerd werd. Met deze stap geeft Blankenberge ook duidelijk aan dat ze een eigen initiatief verkiest boven een deelname aan de triënnale Beaufort in 2018 - waar Ervinck in het verleden trouwens zelf ook al aan meewerkte. Enkel Blankenberge paste voor de triënnale.

(Belga - Foto a-RN)