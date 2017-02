Bijna 30 locaties zetten de deuren open voor de 11de Nacht van de Musea en Galerijen in Oostende

Vier musea, 22 kunstgalerijen, het CaZ en CC De Grote Post verwachten je zaterdag 11 februari vanaf 18 uur. In het C.C. is er om 20 uur toneel, choreografie, muziek en poëzie. De Nacht wordt gecoördineerd door de dienst cultuur van de stad.

De vrij recent geopende Galerie Belle Epoque is één van de 22 deelnemers. De toegang tot de galerie-in-de-living zit zowat gesandwicht tussen twee winkelpanden in de Kapellestraat. Galeriehoudster Christine Van Herseele, hier een kwarteeuw geleden aangespoeld uit Brugge, baat de galerie uit. De voorgevel van het in 2005 beschermde pand uit 1837 kreeg er begin 20ste eeuw, midden de belle epoque, geglazuurde siertegels.

Tijdens De Nacht van de Musea en Galerijen kan je genieten van het werk van drie Oost-Europese kunstenaars. Lana, pseudoniem voor Svetlana Kochtashvili, komt uit Georgië en woont al 18 jaar in Oostende. Naast schilderen en portrettekenen is ze ook een erg geapprecieerde zangeres, de Edith Piaf van Georgië zeggen kenners, en pianiste. Meer en meer legt ze zich, naast olieverfschilderijen in diverse genres ook toe op portretten in potlood, houtskool. De Armeniër Alexander Tonian, ondertussen ook al 18 jaar in ons land, stelt zijn soms monumentale beelden en schilderijen tentoon en Tatiana Osheva uit Rusland brengt een selectie van impressionistische en realistische olieverfschilderijen.

In het totaal zijn er zowat 80 kunstwerken te genieten onder hetzelfde dak. Zeker de klim naar de eerste en tweede verdieping waard.

(ML)

>> Een gedetailleerd programma van De Nacht vind je in de gratis vouwfolder of op www.visitoostende.be/uitwaaien.