Bertrand kandidaat met Mol-aspiraties, Robin de echte Mol?

Tijdens 'De Mol 2017' kon Vlaanderen kennis maken met de West-Vlaamse Marzena en haar optreden liet bij iedereen een sympathieke en onuitwisbare indruk na. Sentimentele spelers met een groot groepsgevoel veroveren vaak het hart van de kijker, maar geraken spijtig genoeg zelden echt ver in het programma.

Dus de derde aflevering betekende dan ook de zwanenzang voor de knappe blondine uit Avelgem. Ze kreeg wel nog een geschenkje mee van Annelies, de medekandidate die haar volledig in de steek liet tijdens de museumopdracht. De manier waarop Marzena daar een zatte bende in drie groepjes van twee leidde doorheen een museum met bewaking verdient de prijs van moed, volharding en zelfopoffering. Maar omdat tijdens de executie de kandidaat die eigenlijk volledig fout zat met haar of zijn Mol-keuze toch in het spel werd gehouden (met dank aan sommige egocentrisch spelende medekandidaten) viel het doek uiteindelijk voor onze enige West-Vlaamse vertegenwoordigster. Marzena, het ga je goed!

Wat viel er nog meer op tijdens aflevering 3?

Opdracht 1: Bij het oplossen van de raadsels falen Eline, Davey en Sam en wachtten Robin en Hans soms wel heel lang om af te drukken. Wanneer de gewonnen prijs kon verdrievoudigd worden (Hans moest een pinguïn te boetseren met klei) faalde Robin. Hij zag er een... mol in!

Opdracht 2 (museumopdracht): Annelies was wel héél passief en liet Marzena volledig in de steek. De kandidaten waren 's avonds op stap geweest en moesten van Gilles onvoorbereid de volgende dag (om 00u01) de opdracht uitvoeren... Maar waren sommigen echt wel zat? Bertrand liet het alarm aflopen, of was het nu toch Eline? Maar soit, we onthouden de glansprestatie van Marzena!

Opdracht 3 (rood of groen scherm): Annelies gedraagt zich zo bizar dat de meerderheid van de kandidaten foutief denkt dat zij een rood scherm te zien kreeg. De vraag die iedereen bezig houdt: wie kreeg dat rode scherm nu wel te zien, wie zat volledig fout? Eline? Of was het Bertrand, die voor de verandering eens niet zijn zelfzekere zelf was?

"Door te twijfelen komen we de waarheid te weten", aldus Cicero en hierbij mijn zienswijze na drie afleveringen. Vorige week, tijdens een herbekijkbeurt van aflevering 2 (de diamantproef) viel mij plots iets op: op Robin zijn t-shirt kun je met wat verbeelding (drietand, de kop en de staart van de duivel) een omgekeerde 'Mol' lezen. Zelfde vermelding op het raam/spiegel. Toeval? Ik liet het voor wat het was...

Maar ook tijdens aflevering 3 gebeurde er iets vreemds... Robin vertelde in de wagen op weg naar de eerste opdracht aan Hans voor de vuist weg het volgende: 'Ik ben nog altijd aan het wachten op een eerste teken van de Mol'. Enkele uren later moest Hans tijdens de raadsel-opdracht een pinguïn boetseren uit klei. Robin mocht opschrijven wat hij er in zag (ter waarde van 1.500 euro)...

Dit is wat Robin op zijn blad schreef: een... mol... Toeval? Toeval bestaat niet bij de Mol.

Samengevat: stoere Davey, politie-inspecteur Eline, lerares Annelies of autoverkoper (check straks eens goed in je kleerkast of je over broeken beschikt met zakken aan de zijkant) Sam, zijn NIET de Mol.

Volgens mij is hij één uit volgend trio: Bertrand (ik blijf hem in de gaten houden), professor Hans (het alziend oog) of (en hij staat torenhoog bovenaan mijn verdachtenlijst) 'onze fanatieke speler' Robin!

Robin wordt bijna nooit geciteerd als kandidaat-Mol (ik roei hier tegen de stroom in, want Davey, Eline en Annelies zijn vanaf de start de topverdachten), maar volgens mij is Robin gewoon de persoon die we zoeken! Professor Hans focuste zich naar eigen zeggen voor zijn selectieronde (Opdracht 3 / rood of groen scherm) op één enkele kandidaat en kreeg een groene duim. Van een prof mag je verwachten dat hij snel informatie oppikt en analyseert en aangezien hij tijdens de derde aflevering steevast het gezelschap van Robin opzocht, zie ik in Hans een kandidaat-winnaar! Of is Hans toch... ?

Mollotige groetjes en tot volgende week!

