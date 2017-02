Bernadette Seynaeve, eerste Tineke van Heule overleden

Op maandag 27 februari om 10.30 uur vindt in de parochiekerk van Avelgem, waar zij woonde, de uitvaartdienst plaats van Bernadette Seynaeve. Zij werd in 1964 in Heule verkozen als het allereerste Tineke van Heule. Dinsdag is zij in een revalidatiecentrum in Ronse overleden. Z...