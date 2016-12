Ben Weyts trekt 1,8 miljoen euro uit voor belevingscentrum rond Ensor in Oostende

Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts investeert via Toerisme Vlaanderen ruim 13 miljoen euro in vier nieuwe toeristische attracties. Van de 13 miljoen euro gaat 1,8 miljoen naar een belevingscentrum rond Ensor in Oostende.