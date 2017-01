Deprez vormt samen met Maarten Devoldere (ook bekend van Warhaus) de spil van Balthazar en maakt van het sabbatjaar van deze band gebruik om net als Devoldere en Simon Casier (Zimmerman) een solo-cd uit te brengen. Zijn debuut die naar verluidt veel 'minimalistische r&b' 'bevat, komt over twee maanden uit.

Op vrijdag 24 maart stelt J. Bernhardt zijn plaat live voor in de Ancienne Belgique in Brussel. Dit concert is inmiddels uitverkocht.

