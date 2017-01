Bekend Vlaanderen speurt mee met inspecteur Van In

Na drie try-outs in De Leest Izegem ging op zondagnamiddag de feestelijke première door van Aspe 2 in Theater Elckerlyc in Antwerpen in aanwezigheid van bekend Vlaanderen. Onder meer Peter Bulckaen, Koen Crucke, Pieter Aspe, Nicole & Hugo, Viktor Verhulst, Gert Verhulst en Kobe Ilsen tekenden present.