Beernemse zanger Peter Locket wint Elvis-wedstrijd in Duitsland

Elk jaar staat Bad Nauheim een weekend lang volledig in het teken van de legendarische zanger Elvis Presley. Het Duitse kuuroord werd in 1958 in één klap wereldberoemd toen The King er neerstreek om zijn legerdienst te vervullen. Tijdens het European Elvis Festival, dat dit jaar aan de zestiende editie toe was, ademt het stadje de sfeer van de fifties en vindt er ook een wedstrijd plaats voor Elvis-imitatoren. De Beernemse zanger Peter Van Loocke (47), beter bekend onder zijn artiestennaam Peter Locket, waagde dit ja...