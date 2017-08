Beeldhouwer van De Golf op Schouwburgplein overleden

Strebelle, geboren in 1927, was wereldwijd bekend voor zijn cirkelvormige kunstwerken. Strebelle maakte onder meer het werk 'Flight in mind', dat in de vertrekhal van de luchthaven van Zaventem stond en beschadigd raakte bij de aanslagen vorig jaar. Het kunstwerk is intussen gerestaureerd en staat nu in een parkje vlak bij de luchthaven. Ook de stad Kortrijk heeft een werk van Strebelle staan: namelijk De Golf op het Schouwburgplein.

Het is een fontein die zeven meter hoog en twaalf meter lang is en bestaat uit elf gebogen buizen waaruit het water spuit. Het beeld werd onthuld op 21 maart 2003.

(PVH)