Beaufort keert terug in 2018 en strikt al meteen een ervaren curator

In 2018 zal Beaufort, de kunsttriënnale aan zee, voor de zesde maal doorgaan. De Provincie West-Vlaanderen en negen van de tien kustgemeenten zetten gezamenlijk de schouders onder het initiatief. Enkel Blankenberge zal niet deelnemen. De zesde editie van Beaufort wil op een structurele en duurzame manier hedendaagse kunst integreren in de publieke ruimte aan zee. De initiatiefnemers beogen een breed publiek van kunstliefhebbers, inwoners en toeristen te bereiken. De opening van de triënnale is voorzien in het voorjaar van 2018.

Heidi Ballet wordt aangesteld als curator. Ballet werkt als onafhankelijk curator vanuit Brussel en Berlijn. Ze cureerde al projecten in Parijs, Bordeaux, Vilnius, Berlijn en China en werkt momenteel samen met Milena Hoegsberg aan de voorbereiding van het Lofoten International Art Festival dat in september 2017 zal plaatsvinden in Noorwegen.

De curator beschouwt Beaufort als een uitdaging die ze met enthousiasme op zich neemt. "Ons denken over zeeën en oceanen is historisch gegroeid als een soort ongedefinieerd niemandsland. Ik vind het interessant om hier anders naar te kijken. De zee is immers een fascinerend territorium dat ons met de rest van de wereld verbindt. Het erkennen van deze verbondenheid maakt onze kuststreek tot een kruispunt", aldus de curator.

Beaufort vindt plaats binnen een ruimere context van Art@Coast. In deze brede campagne zullen tal van artistieke initiatieven aan de kust samen gepromoot worden. De doelstelling is om de kust als een eigentijdse cultuurtoeristische bestemming in de kijker te plaatsen bij een breed publiek.

