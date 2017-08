Bart Peeters sluit Kortrijkse zomerconcerten af

Dit jaar sluit Feest in Kortrijk vzw de reeks Kortrijkse zomerconcerten af met een grotere en meer kleurrijke variant: 'Festival in Kortrijk'. Op zondag 20 augustus strijkt dit muziekfeest voor jong en oud neer op de Grote Markt. "De stad wil met dit concert imagoversterkend werken. Naast de twee voorbije zomerconcertjes zetten we met dit concert sterk in op een grote afsluiter. We trekken alle registers open om 'de zomer' op een unieke manier te eindigen", aldus schepen Arne Van...