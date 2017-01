Bach Academie van Concertgebouw Brugge in de prijzen als 'Muziekproject van het jaar'

Als jaarlijks terugkerend festival in de historische binnenstad van Brugge brengt de Bach Academie jaarlijks meer dan 6.000 Bachliefhebbers, waarvan meer dan 30% buitenlandse bezoekers, naar Brugge. Curator en centrale gast is Philippe Herreweghe met zijn Collegium Vocale Gent. Het internationale programma plaatst jonge topartiesten naast gevestigde waarden en voorziet heel wat verdiepende en out-of-the-box activiteiten.

De Bach Academie begon als een wisselend festival in Antwerpen, Brussel en Brugge. Maar sinds januari 2011 vindt de Bach Academie jaarlijks in Brugge plaats en speelt er alle troeven uit: het Concertgebouw met zijn diverse locaties en bijhorende akoestiek, de keuze voor thematische festivals en bijhorende verdieping, de aantrekkelijkheid van de stad Brugge als bestemming voor cultuurtoeristen en zijn erfgoed. Jaar na jaar werd het programma uitgebreid tot een week vol activiteiten waarbij Bach wordt gepresenteerd door topmusici én jong talent, en waarbij het repertoire in contact wordt gebracht met hedendaagse muziek, dans, educatieve projecten,...

Voor Philippe Herreweghe is de Bach Academie jaarlijks een verademing. In zijn overvolle tourschema is een week geconcentreerd werken en concerteren in Brugge een welgekomen oase. Zijn persoonlijke band met de architecten van het Concertgebouw, Paul Robbrecht en Hilde Daem en zijn liefde voor de akoestiek zorgen voor een sterke connectie met dit huis. De festivalcontext maakt dat hij en zijn musici tijdens die week heel wat collega's aan het werk kunnen zien. Het Concertgebouw lijkt in die week haast een ontmoetingsplek van de oude muziekwereld.