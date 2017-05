Atelier Flambé wordt nieuwe ruimte voor kleine kunst en ambachten in Brugge

Achteraan in hun pand zullen andere ambachtelijke ondernemers, ontwerpers en kunstenaars zelf kunnen do-it-selfen.

Atelier Flambé bevindt zich in de Ezelstraat 118, vlakbij de Ezelpoort, waar zich lange tijd café 't Ezeltje bevond. Madame Flambé Els Hoebrechts is de dochter van acteur Johnny Voners en auteur van kinderboeken. Ze omschrijft zichzelf als een creatieve duizendpoot. Haar echtgenoot Frans Claeys is keramist. In Atelier Flambé zullen ze samen niet enkel eigen handgemaakt moois, sieraden, keramiek, halfedelstenen en illustraties aanbieden, maar ook workshops organiseren om onder meer met zilverklei te leren werken, keramiek te draaien en te beschilderen en parels te rijgen. "Ik werk al enkele jaren met zilverklei en leer nu het oude ambacht van het edelsmeden", legt Els Hoebrechts uit. "Mijn man is keramist en volgt momenteel een opleiding om ook edelsmid te worden. Meer dan het resultaat van ons eigen leerproces tentoon te stellen, willen we dat proces zelf ook delen met anderen."

Zo zal elke bezoeker in de keuken achterin het pand, dat Café Flambé gaat heten, bij koffie, thee en gebak lekker kunnen 'do-it-selfen': keramiek beschilderen en juwelen maken. De workshops zullen plaatsvinden in de ruimte bovenin het pand. Op de tussenverdieping heeft Frans Claeys zijn keramiekatelier. Daar zal je potjes kunnen leren draaien en bakken.

Ook andere ambachtelijke ondernemers, ontwerpers en kunstenaars zullen dus welkom zijn. Ieder seizoen gaat Atelier Flambé sowieso iemand in de kijker zetten. "Op die manier komt er nog meer leven in de brouwerij en kunnen weer andere toffe samenwerkingen ontstaan", kijkt Hoebrechts verwachtingsvol vooruit.

(svv)