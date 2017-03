'Are we here?' brengt videomapping met bijzondere soundtrack rond Brugse legende op Burg

Op vrijdag 3 en zaterdag 4 maart kun je van 20 uur tot 23 uur op de Burg in Brugge het gratis audiovisuele spektakel 'Are we here?', een loop van in totaal ruim elf minuten, bijwonen. Videomapping op een soundtrack van Moonlight Matters met als thematische rode draad de legende van het Muzikale Spook van de Spinolarei.