Anthony Caere vliegt erop uit met Lucas Van den Eynde

Dat staat maandag te lezen in de kranten van Mediahuis. Anthony Caere en Lucas Van den Eynde leerden elkaar twee maanden geleden kennen bij de opnames van 'Van Gils en Gasten'. "Ik was meteen gefascineerd door zijn verhaal", zegt Lucas Van den Eynde in Het Nieuwsblad. Hij is zelf Afrikakenner én amateurpiloot. "Hopelijk laat Anthony mij zelf af en toe eens vliegen." De opnames starten begin volgend jaar, de uitzendingen zijn gepland voor in het najaar.

Zwaargewond

Anthony Caere raakte in april nog zwaargewond bij een vliegtuigcrash in Congo. Hij was op weg met twee passagiers toen hij kort na het opstijgen een probleem kreeg. Toen bleek dat ze gingen crashen, probeerde hij een plaats te zoeken met zo weinig mogelijk mensen. Bananenbomen vingen uiteindelijk de klap op. Anthony en zijn passagiers overleefden het ongeval. "Ik had achttien breuken tussen de ogen en de boventanden", liet Anthony optekenen in Krant van West-Vlaanderen. "Oogkassen, neusbrug, kaken, schedeldak, ik had bijna alles gebroken wat er te breken viel in een aangezicht. Het team van dokter Inge De Latte en het team van dokter Decock in Gent hebben een 3D-print van mijn hoofd gemaakt. Vervolgens hebben ze een titaniummasker gemaakt en dat in de plaats van de breuken gezet. Ook mijn oogkassen die ingedrukt waren, werden opnieuw juist gezet. Ook was er door de crash een barst van 9 millimeter in mijn schedel. De dokters hebben een titaniumdraad door mijn schedel geweven en hebben dit als een schoenlint aangespannen zodat mijn schedel opnieuw dicht is."

(JL)