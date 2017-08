Amerikaanse singer-songwriter houdt tijdens Europese tour ook even halt in... Staden

'Zijn stilmoedigheid en zacht gevoel voor humor zetten de menigte onmiddellijk op zijn gemak, maar het was zijn muziek die ons allemaal naar voren liet leunen en verlangen naar meer. Er zijn zangers en songwriters, maar Miller is een verhaalverteller.' valt er te lezen in de aankondiging van Art-illustria die het evenement zal organiseren in samenwerking met de vzw De ladder-Folkroes.

Dit alles gaat door bij Art Studio Brikat in de Houthulststraat 132 A in Staden. De ingang is gratis mits vooraf in te schrijven op info@illustria.be of via telefoon op nummer 051/700982

Start om 20u deuren open om 19 u

Iedereen is hartelijk welkom.