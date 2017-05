Amerikaanse cultband Lambchop komt naar Brugse Stadsschouwburg

Op zaterdag 28 oktober komt de Amerikaanse cultband Lambchop naar Brugge om er een concert te geven in de Stadsschouwburg. De groep rond zanger-gitarist Kurt Wagner, die al vaak in ons land optrad, kent geen vaste bezetting en draait al sinds 1986 mee. De thuisbasis van Lambchop is Nashville, Tennessee. Hun muziek valt onmiskenbaar te associëren met het genre americana, maar er sluipen ook invloeden van post-rock, soul, lounge, vroege elektronische muziek en zelfs krautrock in hun melancholische sound.

Met de bekendmaking van dit optreden lost het Cultuurcentrum Brugge een teaser van het aanbod voor komend seizoen. Op vrijdag 26 mei is iedereen om 20 uur trouwens welkom in de Stadsschouwburg van Brugge voor een korte seizoensintroductie. Je kunt er dan ook de nieuwe seizoensbrochure afhalen.

(svv)