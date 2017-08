Alcatraz Festival lokt voor tiende editie mogelijk 25.000 bezoekers

Een tiende editie voor Alcatraz, en dat moet gevierd worden. De organisatie pakte dan ook uit met een derde festivaldag en een tweede podium. "Het spreekt voor zich dat we dan ook naar recordcijfers gaan. De voorverkoop wijst erop dat we zeker onze minimumdoelstelling van 20.000 festivalgangers zullen halen en mogelijks richting de 25.000 gaan", aldus persverantwoordelijke Bernard De Riemacker. Onder hen ook 2.200 Kortrijkzanen en Zwevegemnaars die konden intekenen om het festival gratis mee te beleven. "We proberen op die manier een draagvlak te creeëren bij de omwonenden."

Er wordt ook sterk ingezet op beleving. Het hoofdpodium zal opnieuw impossant zijn en het tweede podium 'The Swamp' zal ingekleed worden als een moeras. Er zijn ook inspanningen gedaan om de camping aantrekkelijker te maken. De metal- en rockbar El Presidio is opnieuw aanwezig en het indrukwekkende vip-deck biedt vanop een hoogte van drie meter een uitkijk over het hele terrein.

Meer genres, breder publiek

Maar uiteraard gaat het om de muziek en die spreekt elk jaar een breder publiek aan. "Hard Rock en Metal kennen veel uiteendlopende genres. Dankzij ons tweede podium kunnen we meerdere genres aan bod brengen en zo een breder publiek aanspreken", aldus de Riemacker.

Dat wijzen de headliners ook uit. De doom metal van het Zweedse Ghost sluit de eerste festivaldag af, de heavy metal van de oudgedienden van het Britse Saxon topt de affiche op zaterdag en op zondag mag de nu-metal van Korn onder aanvoering van frontman Jonathan Davis de tiende editie afsluiten. Met hits als 'Got the Life', 'Freak on a Leash' en 'Falling Away from Me' wordt het wellicht een koud kunstje om het terrein aan de Lange Munte in Kortrijk in lichterlaaie te zetten.

(BELGA)