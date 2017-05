Aangespoelde Gentenaar schreef boek over Louis Paul Boon

Tijdens die druk bijgewoonde literaire avond werd de journalist, auteur, toneelschrijver geïnterviewd door Willy Vertongen over zijn jaren als jonge journalist op de redactie van het vrijzinnige en ondertussen ter ziele gegane Vooruit. Waar hij Louis Paul Boon leerde kennen als een joviale en ervaren, oudere collega. Actrice Nadine De Maerteleire las fragmenten voor uit deze literaire en journalistieke kroniek.Aalsterse journalist en acteur Miguel C. Stas gaf stem aan de Louis Paul Boon passages. 'Boontje en ik op Dagblad Vooruit' is uitgegeven bij Artus en kost 19,50 euro. Te koop in de Oostendse boekhandel Corman of bij de auteur zelf: Albert I Promenade 43, Oostende.

(ML)

Auteur Freek Neirynck met sigaret signeerde met sigaret na de voorstelling zijn boek buiten voor 't Leerhuus.(fotoML)