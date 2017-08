55.000 betalende bezoekers voor 21ste Theater aan Zee

Theater aan Zee heeft er een sterke editie opzetten met 212 verschillende projecten, 673 opvoeringen op 61 locaties en vooral veel volk. In totaliteit werd een zaalbezetting van 90 procent gemeten, goed voor 55.000 verkochte tickets, een stijging met 10 procent ten opzichte van vorig jaar.

De Versluys Dôme, een van de nieuwe locaties, was enorm in trek. De basketzaal werd voor de gelegenheid ingericht tot een theaterzaal voor 550 toeschouwers en was volledig uitverkocht. Dat noopt de organisatie ertoe om op zoek te gaan naar een tweede grote zaal om de stijgende vraag naar tickets aan te kunnen.

Er werden de voorbije dagen ook enkele prijzen uitgereikt zoals de TAZ-KBC Jongtheaterprijs die werd gewonnen door Michiel Deprez met de voorstelling "Piste". Hij ontvangt daarvoor 10.000 euro. Lester Arias won dan weer de Sabam Jongtheaterprijs met "House", goed voor 7.500 euro.

TAZ blikt dus tevreden terug en kijkt meteen ook vooruit naar volgend jaar. De gastcurator voor de volgende editie is de Oostendse Barbara Raes. De 40-jarige Raes is binnen het KASK School of Arts in Gent volop bezig aan haar onderzoekstraject getiteld "Open Einde". Hierbij werkt ze samen met kunstenaars, ritueelbegeleiders, mensen uit de uitvaartsector, ontwerpers en studenten sociale agogiek en met die bevindingen wil ze volgend jaar aan de slag. "Het spreekt vanzelf dat wat ik doe een belangrijke stempel op het festival zal drukken. Eigenlijk wilde ik niet meer programmeren. Maar deze vraag krijgen in de stad waar ik geboren ben, in het jaar waarin ik mijn driejarig onderzoek afrond, die wou ik met open armen ontvangen", aldus Raes.