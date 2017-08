25ste editie Ieperfest mikt op vol huis

Dat kon programmator Bruno Vandevyvere woensdag kwijt. 'Ieper Hardcore Fest' blijft in zijn genre een van de grootste festivals in Europa.

Er zijn tal van rock- en metalfestivals in België, maar het gaat er op weinig plaatsen zo hard en luid aan toe als op Ieperfest, het festival dat al 25 jaar lang focust op hardcore. "We hebben een goede voorbereiding achter de rug en ook de voorverkoop verloopt ontzettend goed. Het is altijd wat wachten op welke bands op tournee zijn en wie je kan strikken, maar onze affiche oogt bijzonder sterk", aldus Vandevyvere.

Zo kan het Ieperse festival op vrijdag voor de allereerste keer uitpakken met Hatebreed. "We merken dat daardoor de verkoop van de vrijdagtickets ontzettend goed ging", aldus Vandevyvere. Maar met Crowbar en Cro-Mags op zaterdag en Terror en Madball op zondag oogt de affiche drie dagen lang zeer sterk.

Er niet bij is de band Impaled Nazarene. Er kwam veel kritiek op de programmatie omwille van enkele homofobe teksten. "Het ging om nummers van ruim twintig jaar geleden, die geschreven werden door een lid dat er niet meer bij is, en die ook niet meer gespeeld worden. Maar we zagen ons genoodzaakt om de naam te schrappen. Dat leek ons het beste want we kunnen als vrijwilligers daar moeilijk veel energie insteken en sommigen van onze ploeg werden ook persoonlijk daarop aangesproken. Maar wie ooit al Ieperfest was, kent onze waarden en die zijn nog altijd dezelfde gebleven. Op de ticketverkoop heeft het alleszins niet gewogen."

Ieperfest staat er voor gekend om in een aparte tent informatieve en duidende lezingen te organiseren, documentaires te projecteren, hulporganisaties en NGO's aan het woord te laten en uit te pakken met thematentoonstellingen. Ieperfest is al even gekend om zijn duurzame maatregelen. Zo zijn alle gerechten vegetarisch, wordt er gewerkt met zonnepanelen en pelletkachels, is er een groene camping en zelfs een indrukwekkend waterzuiverend rietveld. Ieperfest viel daardoor al meermaals in de prijzen op de Groenevent-awards van OVAM.

De allerbelangrijkste vernieuwing is echter de indeling op het terrein, want voor het eerst wordt alles in tenten georganiseerd. "We misten soms wat sfeer op onze Main Stage, vandaar deze beslissing. Uiteraard zijn die tenten ook interessant bij slecht weer. Het is een bewuste keuze geweest", besluit Vandevyvere. Met een sterke vrijdag lijkt Ieperfest op weg om zonder veel problemen de kaap van de 10.000 hardcorefans naar Ieper te lokken.

