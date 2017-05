Het feeërieke recreatiedomein Watewy is opnieuw het toneel van een festival. Op de affiche van Melkrock 2017 staan: J Bernardt, De Mens, Roméo Elvis x Le Motel, André Brasseur, Tiny Legs Tim, Dans Dans, Briqueville, Grotto, Too Tangled, Dieter Von Deurne & The Politics, Loomstate en Radio Topkaas.

De presentatie is in handen van Luc Dufourmont, bekend van ID!OTS, Bevergem en de Ugly Papas.