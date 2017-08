20.000ste bezoeker voor Magritte Experience

De Magritte Experience verwelkomde op het strand tegenover het Knokse Casino de 20.000ste bezoeker. De familie Vermeersch ontving een glaasje champagne, een persoonlijke ontmoeting met Eric Rinckhout en een gesigneerd boek van de auteur en Magrittekenner bij uitstek.

De Magritte Experience opende op 29 juni de deuren. Op 15 augustus 2017 was het precies 50 jaar geleden dat René Magritte overleed. Het hele jaar is een hommage jaar ter ere van een van 's werelds grootste surrealistische schilders, De Magritte Experience is nog tot en met 3 september, elke dag van 11 tot 18 uur, te bezoeken.

(DM)