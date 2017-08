10.000ste bezoeker voor Magritte Experience in Knokke

Op 15 augustus overleed de Belgische surrealistische kunstenaar René Magritte exact 50 jaar geleden. Reden om ook in Knokke-Heist zijn magische werk te vieren. Want de kuststad herbergt in zijn Grand Casino Magritte's grootste werk ooit. De bijzondere Magritte Experience, op het strand tegenover het Casino, mocht deze week al zijn 10.000ste bezoeker ontvangen. De organisatie is erg blij met dit cijfer en plant wegens dit succes bijkomende avond nocturnes.