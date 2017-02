Zoekactie in Geluwe in kader van moord levert geen doorbraak in dossier op

Het lichaam werd op 31 december gevonden in een gracht vlak bij het Congobos. Er waren sporen van geweld op het lichaam van de vrouw. Op 2 januari wees een inwendige autopsie uit dat het slachtoffer een meerderjarige, tot op heden niet nader geïdentificeerde, dame van Aziatische afkomst betreft en zij op een gewelddadige wijze om het leven werd gebracht.

"Woensdag werd een huiszoeking uitgevoerd in een woning, waar in het verleden nog een vrouw uit Thailand zou hebben verbleven, niet ver van de plaats waar het slachtoffer werd aangetroffen", meldt het Parket van West-Vlaanderen. "Naar aanleiding van deze huiszoeking werd niemand in verdenking gesteld of aangehouden. De uitgevoerde huiszoeking heeft aldus niet geleid tot een doorbraak in het dossier."

(FJA - Foto's PZ/a-LV)