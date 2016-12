Zeven jaar effectief voor notoire drugsbaron uit Pittem

In zijn bestaan heeft Johan V. nu in totaal al 30 jaar celstraf opgelopen. De bordeeluitbater werd op de zitting onmiddellijk aangehouden.

In november 2012 en 2013 werden huiszoekingen uitgevoerd in het bordeel van Johan V. in Pittem. In een put in de tuin troffen de speurders in een koelbox een voorraad speed aan. Bij zijn kompaan Patrik A. (39) in Poperinge vond de politie 2.700 xtc-pillen en drie kilogram wiet. Het openbaar ministerie vorderde voor beide mannen een effectieve gevangenisstraf van acht jaar. Hierbij verwees de procureur naar het uitgebreide strafblad van Johan V., die de feiten met klem ontkende. Zo werd hij in 1994 en in 2000 tot respectievelijk vijf en tien jaar celstraf veroordeeld. Daarna liep de Pittemnaar opnieuw tegen de lamp bij het smokkelen van 72 kilogram cocaïne via een Colombiaanse bananenboot. Voor die drugstrafiek kreeg V. in 2013 van de Brugse strafrechter acht jaar effectief. Die zaak is wel nog hangende voor het hof van beroep.

Toch onmiddellijk aangehouden

In oktober 2016 belandde V. opnieuw in de cel voor drugsfeiten, al betwist hij ook in dat dossier zijn aandeel. Begin december heeft de raadkamer hem in dat onderzoek naar de verkoop van speed onder voorwaarden vrijgelaten. Zijn advocate verwees naar die beslissing om te voorkomen dat haar cliënt vrijdag onmiddellijk zou aangehouden worden. "Ik heb hier vroeger al acht jaar gekregen en ben dan ook niet op de vlucht geslagen", zei V. zelf. Na de beslissing over zijn aanhouding vroeg V. expliciet om overgebracht te worden naar de gevangenis van Ieper, omdat hij in Brugge problemen had met een andere gedetineerde.

Patrik A. werd uiteindelijk tot 5 jaar effectieve gevangenisstraf veroordeeld. De Poperingenaar was al aangehouden in een ander dossier en zat ook een hele tijd opgesloten in de gevangenis van Rotterdam. Zijn ex-vriendin en een andere tussenpersoon kregen voorwaardelijke gevangenisstraffen van vier jaar en van 30 maanden.

