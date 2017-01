Zes maanden effectief voor sociale inbreuken in nagelstudio's

Vier Roemeense werknemers waren door Kim L.L. (50) niet correct aangegeven bij de Rijksdienst Sociale Zekerheid (RSZ).

De Britse vrouw van Vietnamese origine heeft onder meer in Hasselt, Genk, Leuven en Antwerpen nagelstudio's onder de naam USA Nails. Het onderzoek startte toen bij een controle op 10 juni 2015 in Luik verschillende inbreuken werden vastgesteld. Ook in de andere vestigingen ontdekte de arbeidsinspectie inbreuken. Zo waren twee Roemeense werknemers niet correct via Dimona gemeld bij de RSZ. Daarnaast bleken de werkroosters en het arbeidsreglement niet aanwezig te zijn.

Op 13 augustus 2015 voerden de inspectiediensten ook een controle uit bij USA Nails in het Zilverpand in Brugge. Twee Roemenen bleken eigenlijk gedetacheerd door een Hongaarse onderneming. Dat soort onderaannemingsconstructies wordt vaak gebruikt om minder of geen sociale bijdragen te moeten betalen. De rechter oordeelde dan ook dat Kim L.L. de tewerkstelling van die werknemers via Dimona had moeten melden.

(BELGA)