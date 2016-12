Zes maanden effectief voor racistische vechtpartij op kermis in Lichtervelde

Op 25 juli 2015 trok Arsen L. (40) met zijn vijf kinderen naar de plaatselijke kermis in Lichtervelde. Op het terras van een café maakte Peter V. een opmerking over de hoofddoek van de oudste dochter van de Tsjetsjeense Lichterveldenaar. De beklaagde eiste dat het meisje haar hoofddoek zou uitdoen, anders mocht ze niet naar de kermis. In de daaropvolgende schermutseling kreeg L. drie klappen tegen het hoofd. Volgens het slachtoffer probeerde V. zelfs zijn minderjarige kinderen uit de auto te sleuren. De andere betrokkenen bij de vechtpartij konden niet geïdentificeerd worden.

Peter V. ontkende met klem dat hij op de vuist ging met L. "Ik heb me alleen maar kwaad gemaakt, omdat hij als een halve zot op het voetpad parkeerde. Daarna ben ik gewoon binnengegaan in het café. Ik heb geen vinger naar hem uitgestoken." Van enig racisme was volgens de beklaagde ook absoluut geen sprake. "Ik heb jaren in Afrika gewoond. Dat zou ik toch niet gedaan hebben, als ik een racist was?"

(Belga)