Zes maanden cel voor Ieperling voor geweld en diefstal van smartphone

Didier S. (41) uit Ieper moest voor de rechter verschijnen omdat hij 3 april 2015 opzettelijke slagen gaf en op 3 mei 2015 een smartphone stal. De man gaf verstek.

Op 3 april 2015 rond middennacht eigende hij zich toegang tot het appartement van Aymen B/H. (40) uit Zillebeke. Daar kwam het tot een gevecht, waarbij ook een deel van de inboedel werd vernield. Aymen, die ook mee moest verschijnen, zei dat hij zich alleen had verweerd tegen de brute aanval. Hij zei dat hij er zelfs een tijdje werkonbekwaam door was. Didier S. is een goede bekende van het gerecht en werd veroordeeld tot een effectieve celstraf van zes maanden en een effectieve boete van 600 euro. De tweede beklaagde die een blanco strafregister kreeg opschorting van straf.

