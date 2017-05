Zeebruggeling in de cel voor doodslag op zijn vriendin

Haar vrienden hadden haar nog hartelijk gefeliciteerd toen Jocelyne Ingabire (33) op 10 maart vorig jaar via Facebook haar relatie met Zeebruggeling Benjamin J. (32) wereldkundig maakte. Nu, een jaar later, werd de Waalse met Afrikaanse roots brutaal om het leven gebracht door haar lief. De feiten speelden zich af in het appartementencomplex New Large Park in de Noordhinderstraat in Zeebrugge, waar de twee samenwoonden.

Zelf ambulance gebeld

De tengere Benjamin J. takelde tijdens een hoog oplopende ruzie de al even tengere vrouw zo hard toe dat ze meerdere hersenbloedingen opliep. Volgens de buren had het koppel nogal wat gedronken en was Benjamin J. niet vies van drugs. In paniek verwittigde J. de huisarts die meteen ter plaatse snelde. Toen hij zag hoe erg het meisje er aan toe was, belde die de ambulance. Maar voor het slachtoffer kwam alle hulp te laat. De vrouw overleed niet veel later aan haar verwondingen.

Onderzoek geopend

De politie sloeg Benjamin J. in de boeien en nam hem mee voor verhoor. De onderzoeksrechter besliste zaterdag om de man aan te houden. Het parket is voorlopig karig met commentaar. "Het enige wat we op dit ogenblik kwijt kunnen, is dat er een onderzoek is geopend voor feiten van doodslag", zegt procureur Céline D'Havé. "De beklaagde woonde samen met het slachtoffer in het appartement waar de feiten zich voordeden. Het parket, labo en wetsgeneesheer zijn vrijdagavond ter plaatse gegaan voor een afstapping."

Vaker ruzie

Volgens de buren in het appartementsgebouw ging het er wel vaker luid aan toe bij Benjamin en Jocelyne. "Ze woonden hier nog maar een jaar, maar de politie is al meermaals moeten tussenkomen en de ambulance heeft ook al enkele keren voor de deur gestaan", klinkt het. "Hun geroep en getier heeft ons al enkele keren uit onze slaap gehouden, maar ze legden hun ruzies telkens weer bij en dan liepen ze 's anderendaags weer hand in hand de deur uit. Maar eens moest het verkeerd aflopen. Het is echt verschrikkelijk wat die vrouw overkomen is. Zij was een knappe verschijning en altijd heel vriendelijk." Benjamin J. verschijnt dinsdag voor de raadkamer. Die zal beslissen over zijn verdere aanhouding.

