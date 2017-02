Zaak cocaïnesmokkel in brandblusapparaten is verjaard

De nu 66-jarige man werd beschuldigd van de smokkel van minstens 300 kilo cocaïne in brandblusapparaten tussen het West-Afrikaanse land Togo en Engeland. Het zou gaan om drugs met een straatwaarde van zo'n 15 miljoen euro. In 2008 werd de drugshandel ontdekt, maar nadien duurde het nog ettelijke jaren vooraleer de zaak voor de rechtbank kwam.

De hoofdverdachte kreeg in 2015 vijf jaar cel, maar hield altijd vol dat de onderzoeksrechter hem erbij wou lappen omdat hij hem in het verleden nooit had kunnen pakken. De man ging in beroep om zijn onschuld te bewijzen, maar krijgt nu onverwacht via een achterpoortje de vrijspraak. De zaak blijkt immers verjaard. De onderzoeksrechter sloot zijn dossier af in 2009, maar het parket in Veurne wachtte nadien erg lang om het voor de rechtbank te brengen. Pas in 2015 werd de man veroordeeld, op een moment dat de zaak eigenlijk al verjaard was, wat niemand had opgemerkt.

Pas in beroep stelde het hof vast dat de verjaringstermijn van vijf jaar was overschreden.

(Belga)