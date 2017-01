Wiskundeleraar die relatie had met 16-jarige leerlinge mag 20 jaar geen les meer geven

B.V. stond terecht voor aanranding en verkrachting, maar werd hiervoor vrijgesproken, omdat er volgens de rechter sprake was van wederzijdse instemming. De man werd bijgevolg enkel schuldig bevonden aan het aanzetten tot ontucht van een minderjarige. "Het staat vast dat de beklaagde als leraar zijn boekje ver te buiten ging en misbruik maakte van zijn positie om een leerlinge te verleiden. Wat hij deed was moreel totaal verwerpelijk, maar er zijn onvoldoende aanwijzingen dat hij het slachtoffer dwong tot de seksuele handelingen", klonk het in het vonnis.

De zaak ging in november 2014 aan het rollen toen de ouders van het meisje, dat intussen 18 was en de middelbare school had verlaten, de seksueel getinte sms-berichtjes van B.S. ontdekten op de gsm van hun dochter. Het onderzoek wees uit dat de leerkracht het Oostkampse meisje had leren kennen toen hij er les aan gaf, maar dat de relatie pas begonnen was toen ze niet meer in zijn klas zat, maar wel nog bijlessen van hem kreeg. Ze had toen al de leeftijd van 16 bereikt.

Orale seks en kort rokje

Het meisje bediende hem van orale seks en kwam op zijn vraag met een kort rokje naar de les. Hij zette ook vaak zijn broek open om aan te geven wat hij wou. Ook via sms spoorde hij haar meermaals aan tot seks. De rechter oordeelde dat er evenwel sprake was van wederzijdse instemming, omdat ook het meisje via sms'en aanstuurde op seks en omdat ze voor haar bijlessen zonder veel moeite had kunnen veranderen van wiskundeleraar.

Zowel de ouders als het ondertussen meerderjarige meisje zelf stelden zich burgerlijke partij in de zaak en kregen een totale schadevergoeding van 7.662 euro toegekend. B.V. geeft intussen geen les meer. Hij werd preventief geschorst door zijn school zodra het strafonderzoek startte. Nu hij veroordeeld is, kan die schorsing in principe definitief worden. Sowieso mag hij twintig jaar lang geen les meer geven. De scholengroep Sint-Trudo was ook burgerlijke partij in de zaak en kreeg 1 euro provisionele schadevergoeding toegekend. B.V. werd in 2009 al eens een jaar geschorst door zijn school, omdat hij een relatie had met een leerlinge uit het vierde middelbaar. Met dat meisje is hij intussen getrouwd.

(AFr)