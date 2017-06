Winkeldieven gaan ervandoor met auto van klant in Kortrijk

Op woensdag 31 mei werd de politiezone Vlas omstreeks 18.35 uur gealarmeerd omdat twee wegvluchtende verdachten in een warenhuis in Kortrijk op dievenpad waren geweest, maar wel meteen herkend werden op de camerabeelden van de winkel. Het tweetal kwam aanvankelijk voor het stelen van dure flessen alcohol, om die dan door te verkopen. Toen ze bezig waren met hun slag te slaan, namen zij van de onoplettendheid van een klant gebruik om ook haar handtas te stelen. En aangezien er autosleutels in de handtas zaten, gingen ze ervandoor met de auto, met de handtas én de gestolen flessen.

Bekend bij gerecht

Vrijwel meteen merkte het slachtoffer de handtasdiefstal op en ze verwittigde de winkelverantwoordelijke, die meteen de juiste reflex had om de politie te alarmeren en de camerabeelden te bekijken en zo een juiste beschrijving van de vluchtende daders kon geven. Met verschillende politieteams werd meteen een intensieve zoekactie gestart. Met succes, want amper 500 meter verder kon de gestolen auto met daarin de daders gestopt worden. Het duo werd opgepakt en zal door het parket West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk, gedagvaard worden via snelrecht. Het gaat om een man en een vrouw uit de buurt van Doornik. Beiden zijn gekend bij politie en justitie.