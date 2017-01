Wilde achtervolging met gestolen Maserati eindigt met crash in Kortrijk

De diefstal gebeurde rond 4 uur in een woning in Sint-Martens-Latem. De daders gingen aan de haal met de Maserati, maar de politie merkte het voertuig korte tijd later op op de E17 richting Kortrijk. "Dit resulteerde in een wilde achtervolging die eindigde op een snelwegparking ter hoogte van Kortrijk. Daar crashte de wagen en ging hij enkele malen over de kop", zegt het parket. Mogelijk speelden de weersomstandigheden een rol. De politie trof het voertuig echter leeg aan. Er werd een klopjacht gevoerd naar de daders, maar ze zijn voorlopig spoorloos.

(Belga)