Wie zag auto van brandstichters op site-Tyber in Menen?

De oude textielfabriek kreeg de laatste anderhalve week enkele keren ongewenst bezoek van onbekende personen die op verschillende plaatsen brand stichtten.

Die personen zouden zich met enerzijds een blauwe Seat en een grijze Audi zijn weggereden. Wie een dergelijk voertuig in de buurt van de oude textielfabriek in de Ieperstraat heeft gezien en meer details over de auto's kan geven, wordt verzocht contact op te nemen met PZ Grensleie. "Wie een tip kan geven die leidt naar de brandstichters, zal bovendien door mij beloond worden", aldus projectontwikkelaar Filip Dobbelaere. (AXV)