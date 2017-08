West-Vlamingen getuigen na terreuraanslag in Barcelona: "Het was hier complete chaos"

De 29-jarige Tahnee Verkempinck uit Oostende verblijft momenteel voor vier dagen in Barcelona met haar vriend. "Ons hotel bevindt zich op amper twee kilometer van de Ramblas waar de terreuraanval plaatsvond", vertelt Tahnee. "Op het moment dat het gebeurde, waren we in het hotel. We waren ons van niets bewust tot mijn schoonbroer ons een bericht stuurde met de vraag of we veilig waren. Meteen zetten we het nieuws op en zo wisten we meteen wat er gebeurd was. Gisteren liepen we er nog rond, niet wetend wat er zich daar vandaag zou afspelen. We waren ons eigenlijk aan het klaar maken om te gaan aperitieven, dat zouden we doen op de Ramblas."

