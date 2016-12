West-Vlaamse politiezones in de grensstreek krijgen minder budget

Politiezones krijgen federale dotaties, een budget dat toegekend wordt aan de hand van een aantal criteria zoals een gevangenis in de zone, grote havens etc. Eén van de criteria betreft ook het plaatsen van ANPR-camera's, die zijn in West-Vlaanderen belangrijk in de grensregio met Frankrijk om zo de grenscriminaliteit beter te kunnen aanpakken, legt CD&V kamerlid Franky Demon uit.

In 2017 zullen de West-Vlaamse zones in de grensstreek echter minder dotatie krijgen dan de voorbije jaren voor de ANPR-camera's. Dat betekent dat die zones, namelijk zone Grensleie, VLAS, Spoorkin, westkust en arro Ieper, dit jaar elk 24.500 euro zullen krijgen in plaats van 52.500 euro van minister Jambon. Na de dreigende sluiting van de civiele bescherming in Jabbeke en de bouw van treinstellen die niet naar het West-Vlaamse bedrijf Bombardier ging, is dit de zoveelste opdoffer voor onze regio, zegt Demon. Het lijkt er op dat de minister van Binnenlandse zaken ook nu weer Antwerpen voorop stelt. Heel wat Antwerpse zones zullen in 2017 immers wel een nieuwe extra dotatie krijgen van 24.500 euro voor ANPR-camera's, ten nadele van het budget voor de West-Vlaamse zones. En dit terwijl de grenscriminaliteit een fenomeen is waarop we blijvend moeten inzetten.

Demon begrijpt niet waarom de West-Vlaamse zones het nu moeten ontgelden na jaren van inspanning om de grenscriminaliteit onder controle te krijgen. Er ligt al extra druk op de zones aan de grens sinds de transmigratiecrisis en de terreurdreiging. De West-Vlaamse zones moesten hiervoor al extra inspanningen leveren door mankrachten in te zetten voor het kanaalplan en de grenscontroles. Franky Demon is ontgoocheld dat de West-Vlaamse zones opnieuw benadeeld worden door de minister. "ANPR-camera's zullen in de toekomst nog belangrijker worden en niet enkel aan grensregio's worden ingezet, zegt Demon. Er moet blijvend op dit systeem ingezet worden willen we criminaliteit grondiger kunnen aanpakken. Waarom geven we dan niet alle zones een hoger budget voor ANPR in plaats van geld af te nemen."