West-Vlaamse op straat vermoord na avondles in Komen

De vondst werd dinsdagavond rond 22 uur gedaan in een rustige wijk van Komen. Een andere vrouw die ook terugkwam van een avondcursus in het Institut Saint-Henry vond het lichaam op straat. Verschillende buurtbewoners kwamen er ook op uit. "Het gaat om een vrouw van 36 jaar. Ze heeft verwondingen die mogelijk met een mes zijn veroorzaakt. Dat is al wat we op dit ogenblik weten", zei substituut Frédéric Bariseau van het parket van Doornik woensdag aan Belga. Volgens het Waalse NordEclair staken de sleutels al op het contact van haar beige BMW. Mogelijk is het dus tot een handgemeen gekomen met de dader, om welke reden dan ook.

De straat werd meteen afgesloten en de brandweer kwam grote spots plaatsen om de buurt te verlichten, zodat het parket vlot de omgeving kon afspeuren. Er werd ook gezocht langs de sporen van de vlakbijgelegen spoorweg.

Carmen Garcia Ortega is afkomstig uit Ieper, in 2001 trouwde ze met een man uit Wervik.

(FJA)