Tegen sluitingsuur kwam een gewapende en gemaskerde man binnen. De eigenares was de zaak aan het afsluiten maar een werknemer kwam binnen en werd meerdere malen beschoten. Hij raakte daarbij zwaargewond en werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Er is geen buit en voorlopig nog geen spoor van de dader. Het labo en het parket zijn ter plaatse.

