Vrouw uit Zeebrugge ziet haar auto al meteen gestolen worden

Anita kocht de oude Nissan Micra pas vorige week donderdag. De auto was verre van nieuw, maar voor haar was het een ideale koop. "Ik heb er inderdaad geen immense som voor moeten betalen", zegt ze. "Maar ik ben alleen en voor mij was dat wel veel geld. Dus het feit dat ik hem nu alweer kwijt ben, doet uiteraard echt wel pijn."

De wagen werd woensdag van voor haar deur in de Vissersstraat in Zeebrugge gestolen. Anita zelf was niet thuis en merkte de diefstal pas 's anderendaags op toen ze wilde gaan werken. "Ik dacht eerst nog dat mijn zoon de auto geleend had en hem ergens anders had geparkeerd", zegt ze. "Maar dat bleek dus niet het geval te zijn." De dieven sloegen toe tussen 13.30 uur en 21.45 uur. Op klaarlichte dag dus. "Ik ben na de middag zelf vertrokken en toen stond hij er nog. Maar toen mijn dochter 's avonds hier was, heeft ze zich op de parkeerplaats gezet waar mijn auto stond. Daardoor kan ik die tijdspanne zo specifiek bepalen."

Anita stapte al naar de politie om aangifte te doen en zit ondertussen enorm verveeld met de diefstal. "Ik werk in de gevangenis van Brugge. Dat is in shifts en er is bovendien geen goeie verbinding met het openbaar vervoer. Ik kon al even een auto van een vriendin gebruiken, maar dat blijft natuurlijk niet lukken." Ze vreest dat ze werd opgelicht door de personen die haar vorige week de wagen verkochten. "Ik kreeg wel twee sleutels mee. Maar er was nu helemaal geen glas of een ander spoor van inbraak op de plaats waar de auto stond te vinden. Ik durf niemand beschuldigen, maar dit is misschien net iets te toevallig. Houden die mensen een sleutel achter om de auto nadien gewoon terug te komen halen? Ik weet het niet. Bij de verkoop was alles nochtans volledig in orde. Maar ik heb ze ondertussen al proberen te contacteren en er is niemand meer bereikbaar."

De wagen had nummerplaat 1FPK178.

