Vrouw uit Gits veroordeeld tot 21 jaar cel voor 'diepvriesmoord'

De zware feiten dateren van het voorjaar van 2014. Aan de buren in de Ajoy Van Deurenstraat, die het slachtoffer al een tijdje niet meer gezien hadden en zich afvroegen waar hij was, maakte de 42-jarige Isabel Duthoit toen wijs dat haar man Jacob 'Jaap' Van Den Blink (59) op reis vertrokken was met zijn motor. Of dat de Nederlander ongeneeslijk ziek was geworden en teruggekeerd was naar zijn familie. In werkelijkhe...