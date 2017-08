Vrouw overlijdt in Roeselare na overdosis heroïne, vier mensen gearresteerd

In de nacht van woensdag op donderdag is in Roeselare een vrouw (°1962) omgekomen na een overdosis heroïne. Vier personen, die daarbij aanwezig waren, zijn gearresteerd. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk.